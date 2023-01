Policiais militares salvam bebê engasgado com leite materno em Itinga

Foto: Divulgação

Na tarde desta segunda-feira (30), policiais militares da 81ª CIPM salvaram um recém-nascido, sufocado durante a ingestão de leite materno, em Itinga.



A mãe do bebê, aflita com o estado da criança, compareceu na Base Comunitária de Segurança (BCS) do bairro, buscando o auxílio dos pms. De acordo com a PM, o soldado Luís Santos, realizou a manobra de Heimlich, conjunto de técnicas para a desobstrução de vias aéreas, o que foi suficiente para a criança se restabelecer.



A mãe do bebê foi, então, orientada a procurar uma unidade de pronto atendimento, caso verificasse qualquer situação de anormalidade na saúde da criança.