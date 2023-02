Policiais militares são recebidos a tiros na Boca do Rio; uma pessoa foi baleada

A noite deste sábado (25) no bairro da Boca do Rio, em Salvador, foi de pânico e desespero para quem passava pela comunidade do Cajueiro. Sons de tiros ecoavam pelas casas e prédios da região.

Homens armados iniciaram uma intensa troca de tiros contra a Polícia Militar que chegava para cessar fogo no local. Na Rua Eduardo Campos, guarnições da 39ª CIPM, da Operação Apolo e do Batalhão de Choque, agentes foram recebidos com disparos e começaram as buscas pelos suspeitos.

No entanto, entre a troca de tiros, uma pessoa foi baleada dentro de casa. A PM foi solicitada com urgência para socorrer a vítima que, em seguida, foi encaminhada para o Hospital Geral Roberto Santos. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde.

“A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes. As circunstâncias serão investigadas pela polícia judiciária”, informou a PM através de uma nota.