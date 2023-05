Policiais prendem homem que disparava tiros do telhado de uma residência no IAPI

Policiais militares da 37ª CIPM prenderam um homem com uma arma de fogo e droga na Rua Florisvaldo Silva, no bairro do IAPI. A informação, que chegou aos agentes por meio do disque-denúncia, apontou para a circulação de pessoas armadas e comercialização de drogas em uma região conhecida como Milho.

Ao chegarem ao local, os agentes ouviram disparos de arma de fogo e foram informados que o suspeito estava no telhado de uma residências. O suspeito pelos disparos foi detido e com ele foram encontrados uma carabina, 14 munições calibre .40, dois carregadores, 60 porções de crack, dois celulares, uma gandola camuflada, uma caixa vazia de cartuchos 9mm e uma corrente dourada.

De acordo com a PM, durante o deslocamento do suspeito à viatura, populares tentaram resgatar o detido e houve um disparo acidental, que atingiu uma mulher. A mulher foi socorrida ao Hospital Ernesto Simões Filho.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada.