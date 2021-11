Policiais salvam recém-nascida engasgada com leite materno no bairro da Sussuarana

Uma bebê de apenas nove dias de vida que apresentou dificuldades de respirar após se engasgar com leite materno, na noite de domingo (21), em Salvador, foi salvo por equipes da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sussuarana).

A mãe da recém-nascida chegou desesperada na sede da unidade, no bairro de Sussuarana, pedindo socorro com a filha nos braços. De imediato, o cabo Amorim realizou a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia, com o apoio dos soldados Almeida e Giudice, conseguindo reanimar a criança.

Após a bebê voltar a respirar, uma viatura do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) avaliou a menina e constatou que ela estava bem. Em seguida, ela foi levada para a UPA de Santo Inácio para realizar uma nova avaliação médica e passa bem.

O cabo Amorim, pai de uma menina de 5 anos, além de ter o curso de primeiros socorros fez o curso de engasgo um pouco antes da filha nascer. Esse preparo foi essencial para salvar a criança.

“Quando a mãe da menina chegou pedindo os primeiros socorros para a recém-nascida, aumentou a responsabilidade porque ela era muito pequena. Eu chamei por Deus o tempo todo e senti uma alegria imensa quando ela respondeu aos procedimentos”, revela o policial.

“Fico muito feliz da comunidade ter a sede da unidade como referência. A recém-nascida estava roxa quando chegou e habilmente o cabo Amorim fez a manobra e conseguiu reanimá-la. Foi um trabalho de equipe que envolveu outros PMs da unidade para salvá-la. Quando o médico chegou, disse que a menina estava bem e parabenizou a todos pelo primeiro atendimento”, comenta o comandante da 48ª CIPM, major Luciano.