Policial cai em voçoroca de 80 metros no Maranhão

Um policial militar aposentado caiu em uma das voçorocas em Buriticupu, no Maranhão. Ele sofreu fraturas após cair, durante a madrugada, e só foi resgatado por volta das 7h desta terça-feira (2). A informação é do g1.

José Ribamar Silveira caiu de uma altura de aproximadamente 80 metros, segundo testemunhas. Nos últimos 30 anos, três ruas e mais de 50 casas já caíram nas crateras que crescem a cada ano no município.

"Ele é conhecido como 'Tenente Silveira' e caiu com o carro particular dele. Está no hospital e o caso requer cuidado, pois teve algumas fraturas", disse o coronel Diniz, que comanda o Batalhão de Polícia Militar em Buriticupu.

José Ribamar teve um braço quebrado e uma fratura exposta no pé esquerdo.