Policial entra em overdose após encontrar drogas em carro durante revista

Uma policial tomou um susto daqueles ao ser encaminhada às pressas para um hospital depois de ter uma overdose após encontrar drogas dentro de um veículo na cidade de Tavares, na Flórida.

A agente Courtney Bannick encontrou fentanil do veículo suspeito e estava enrolado dentro de uma nota de dólar. De acordo com informações do New York Post, após localizar a droga e ter tido overdose, a policial precisou tomar três doses de Narcan, um tipo de medicamento que age contra receptores opióides.

A policial usava luvas ao manusear os narcóticos, mas a equipe da Polícia Militar acredita que a droga pode ter atingido o rosto de Bannick durante um forte vento.

Em conversa à reportagem, a policial agradeceu pelo companheirismo dos colegas de trabalho que foram rápidos no momento do socorro e passa bem após o susto. "Eu já fiz isso 100 vezes antes da mesma maneira. Basta uma vez e uma quantidade mínima. Sou grata por não estar sozinha e ter recebido ajuda imediata", finalizou.