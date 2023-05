Policial militar invade batalhão e mata colegas da PM em São Paulo

Um policial militar é suspeito de matar a tiros dois colegas de farda, na manhã desta segunda-feira (15), em Salto, no interior de São Paulo.

De acordo com testemunhas, o sargento, identificado apenas como Gouveia, invadiu e trancou uma sala na 3ª Companhia do 50º Batalhão de Polícia Militar do Interior (50º BPM/I) e usou um fuzil para atirar nos policiais.

As vítimas foram identificadas como sargento Roberto da Silva e capitão Josias Justi. Este último seria o comandante da PM no município.

O suspeito se entregou e foi detido. A motivação do crime ainda é desconhecida.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou, por meio de nota oficial, que a Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo está acompanhando a investigação do crime.

"É com extremo pesar que a Polícia Militar informa que nesta segunda-feira (15), por volta das 9h, dois policiais militares foram atingidos por disparos de arma de fogo efetuados por um sargento da Instituição por razões ainda a serem esclarecidas", disse trecho da nota.

"Todas as providências de Polícia Judiciária Militar estão em andamento neste momento e a Corregedoria da Instituição acompanha as apurações", completou.