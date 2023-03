Policial militar morre atropelado na Ponte Rio-Niteroi após pane em veículo

Um policial militar morreu atropelado na madrugada deste domingo, 5, depois que o veículo em que viajava sofreu uma pane na Ponte Rio-Niteroi. Outros dois agentes precisaram de atendimento médico após o acidente.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a empresa concessionária que opera a ponte informou que o atropelamento ocorreu na altura do quilômetro 323 da BR-101, na Ponte Rio-Niterói, às 03h55.



Em nota, a Polícia Militar informou que o cabo Artur Virgílio Ellena Guarana Guia, de 42 anos, foi atingido quando estava a caminho do trabalho junto com outros colegas. Ele integrava a equipe de Rondas Especiais e Controle de Multidão e assumiria com o grupo um serviço na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, em apoio ao Batalhão de Policiamento em Vias Expressas.



"O Cabo Virgílio trafegava em um veículo particular quando o automóvel apresentou uma pane na Ponte Rio-Niterói, sentido Rio de Janeiro. Ao tentar sinalizar a via, o policial foi atingido por um carro que trafegava em alta velocidade e, infelizmente, não resistiu. O motorista fugiu. O restante da equipe, que transitava com a viatura, parou para auxiliar o militar. Neste momento, um deles foi ferido na perna e o outro ficou em estado de choque. Os dois policiais foram socorridos ao Hospital Central da Polícia Militar e não correm risco de morte", informou a Secretaria de Estado de Polícia Militar, que lamentou, em nota, a morte do policial.



Artur Virgílio, que estava na Corporação desde 2013, deixa mulher e quatro filhos.