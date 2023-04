Policial militar morre e outro fica ferido em acidente na BR-415

Dois policiais militares sofreram um acidente de trânsito na BR-415, rodovia que liga as cidades de Vitória da Conquista e Barra do Choça, na manhã desta sexta-feira (7). Um dos policiais, identificado como Gabriel Souza Oliveira, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele estava no banco do carona e ficou preso às ferragens.

O outro ocupante do veículo foi encaminhado ao Hospital Municipal de Barra do Choça e, depois, para a cidade de Vitória da Conquista, segundo informações da Polícia Civil.

A Polícia Militar afirmou que, por volta das 8h de hoje, policiais militares da 79ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de um acidente de trânsito envolvendo dois policiais. No local, a guarnição constatou o fato e socorreu o militar ferido, que está com o quadro estável.

Os policiais também acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização de perícia e remoção do corpo de Gabriel.