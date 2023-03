Policial militar morre em acidente na Estrada do Derba

Um policial militar morreu em um acidente na BA-524, a Estrada do Derba. O acidente aconteceu no início da noite de segunda-feira (21), no quilômetro 9.

Segundo a PM, policiais rodoviários foram acionados para atender a ocorrência, que envolveu um carro e uma moto. Ao chegarem, os policiais constataram o fato, acionando o Samu para o atendimento dos feridos. O condutor da moto, um policial militar de 36 anos, não resistiu aos ferimentos.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelos órgãos competentes.