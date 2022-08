Policial militar reage a assalto e mata ladrão a tiros no Cabula

Um homem foi morto a tiros depois de tentar assaltar um policial militar na Avenida Nossa Senhora do Resgate, no Cabula, na manhã da terça-feira (9). Raimundo Pereira da Silva Júnior estava de moto quando abordou o PM, que não estava trabalhando, por volta das 8h. O policial reagiu e baleou o suspeito.

Segundo as informações, Raimundo estava praticando assaltos na região e o PM foi somente uma das vítimas. Ele atirou contra o policial, que agiu em legítima defesa e reagiu, diz a Polícia Civil. O suspeito estava armado com um revólver calibre 38.

Baleado, Raimundo ainda foi socorrido ao Hospital Geral Roberto Santos, onde morreu. Uma equipe da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local do crime e apreendeu com Raimundo cinco celulares e uma bolsa com vários documentos pessoais, entre outros itens que seriam frutos de roubos.

A Polícia Civil informou ainda que um inquérito foi instaurado na Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM). Três outras pessoas assaltadas por Raimundo já foram ouvidas e tiveram os pertences roubados devolvidos.