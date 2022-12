Policial que matou ex-companheira no trabalho está preso em carceragem do Batalhão do Choque

O policial militar que matou a ex-companheira a tiros na tarde de ontem, no local em que a vítima trabalhava, foi ouvido pela polícia e encaminhado para a carceragem do Batalhão do Choque, onde permanecerá até segunda ordem da Justiça. As informações são da Polícia Civil (PC-Ba).

Antes de ser encaminhado para lá, o policial também passou por exames de lesão corporal. Segundo os parentes da vítima, o autor do crime é um Cabo da Polícia Militar (PM-Ba), identificado pelo pronome Valter. Ainda segundo a Polícia Civil, testemunhas também foram ouvidas. Além das pessoas que viram o momento do crime, parentes também prestaram testemunho.

De acordo com a família da vítima, a depiladora Greice Kelly Rocha Soares, 26 anos, tinha um relacionamento conturbado com o cabo Valter, há pelo menos 6 anos. Ela tentou se separar, mas o policial não aceitou o fim do relacionamento e a matou. Ainda não há informações de quando será o enterro da vítima.

Relembre o caso

O policial militar matou a ex-mulher a tiros por volta das 14h, de ontem, em um salão de beleza dentro do Big Bompreço da Avenida ACM, em Salvador. Greice Kelly foi baleada oito vezes.

Segundo testemunhas, a vítima trabalhava no local como depiladora. O suspeito invadiu o estabelecimento e perguntou onde ela estava. Em seguida, se direcionou à ela e efetuou os disparos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e prestou atendimento à vítima, mas ela teve a morte confirmada no local após meia hora. A loja foi fechada após o crime.