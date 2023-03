Policiamento é reforçado em Tancredo Neves e Ribeira após ataques

O policiamento foi reforçado nos bairros de Tancredo Neves e Ribeira após dois ataques que deixaram dez pessoas feridas e três mortas. Os crimes aconteceram na sexta-feira (3).

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública, carros, motocicletas, aeronaves e drones estão sendo usados na busca por criminosos que promoveram ataques a tiros em áreas de rivais.

"Em dois meses capturamos cerca de 1.300 criminosos, apreendemos aproximadamente duas toneladas de entorpecentes e retiramos das ruas uma médias de nove armas de fogo por dia. Não vamos recuar. O que ocorreu ontem é inadmissível e os autores vão ser responsabilizados", enfatizou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Ataque em Tancredo Neves

Dez pessoas foram baleadas durante uma festa tipo paredão, no bairro de Tancredo Neves. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (3), na Rua 24 de Março.

As vítimas contaram à polícia que quatro homens em duas motocicletas chegaram na localidade atirando a esmo. Após os disparos, as vítimas foram socorridas Hospital Roberto Santos, Hospital Geral do Estado e UPA do bairro.

Em nota, a Polícia Militar informou que por volta das 22h40 de sexta-feira (3), policiais militares da 23ª CIPM foram informados de que 10 pessoas haviam dado entrada em unidades de saúde de regiões próximas após serem baleadas. "A informação foi confirmada pelas guarnições, que, com o apoio da CIPT Rondesp Central e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), intensificaram as ações de policiamento na localidade e efetuaram rondas", diz a nota.

Após rondas, os policiais trocaram tiros com suspeitos e apreenderam um colete antibalístico, 75 porções de maconha, uma porção de crack, uma maquineta de cartão, uma balança de precisão e pinos vazios para acondicionamento e comercialização de cocaína. Nenhum suspeito foi preso.

Mortes na Ribeira

Três homens, entre eles, um idoso, morreram após serem baleados no bairro da Ribeira. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (3), na Rua Capitão Eugênio. As vítimas foram identificadas como Antônio Carlos de Souza, 68 anos, Samuel da Silva Souza, 17, e Diego Daniel Gomes da Silva, 28.

A Polícia Militar informou que uma equipe da 17ª CIPM foi acionada para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo. No local, os policiais encontraram os feridos, que foram levados para o Hospital Geral do Estado, onde não resistiram aos ferimentos. A outra vítima foi socorrida por populares para a UPA de Santo Antônio, mas também não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, guias de perícia e remoção foram expedidas. O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios. A autoria e motivação do crime ainda estão sendo apuradas.