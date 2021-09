Policiamento é reforçado no Jardim das Margaridas após ataque de bandidos

O policiamento na região do Bosque das Bromélias, no Jardim das Margaridas, foi reforçado pela Polícia Militar depois que bandidos atearam fogo a um caminhão na BA-526 (CIA-Aeroporto). Segundo informações, cerca de 20 homens um caminhão atirando contra o veículo, atearam fogo e depois fugiram.

Uma equipe da Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) notou a caminhão pegando fogo e interrompeu o trânsito pelo risco de explosão.

A carcaça do caminhão que pegou fogo foi removida por volta das 15h pela Bahia Norte, concessionária responsável pela via. Logo depois, o trânsito foi liberado. O motorista do caminhão não ficou ferido. O caminhão e o proprietário foram levados para o pátio do Posto Rodoviário de Palmares, onde aguardaram a perícia. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Itapuã.

A ação criminosa aconteceu um dia depois de uma operação policial que terminou com um suspeito morto - baleado, ele chegou a ser socorrido para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, o policiamento foi reforçado com equipes da 49ª CIPM , da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp RMS e do Batalhão de Choque.

Os ônibus chegaram a parar de circular pela área ontem, mas hoje já retomaram.