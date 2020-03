Polícias Militar e Civil reforçarão ações para combater crimes contra taxistas

Uma reunião entre a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) e a Associação Geral de Taxistas (AGT), nesta quarta-feira (4), debateu assuntos relacionados ao combate de crimes contra os motoristas. Para tentar amenizar a situação, as polícias Militar e Civil reforçarão as ações no combate a crimes em Salvador e Região Metropolitana.

A decisão foi tomada durante encontro entre a cúpula da Secretaria da Segurança Pública com representantes da categoria, no Centro de Operações e Inteligência (COI). Segundo a SSP, foram debatidos pontos como abordagens em determinados bairros, registros em delegacias e uso de novas ferramentas de tecnologias para serem utilizadas no combate aos crimes.

"O comandante-geral da PM e o delegado-geral da PC participaram do encontro e atenderão as demandas da categoria. Nossos técnicos analisarão também a viabilidade de uso de recursos tecnológicos", comentou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.

(Foto: Divulgação/Edinei Dantas - DCS PM)

A reunião foi fechada para a imprensa, mas o CORREIO conversou com o presidente da AGT, Denis Paim, que explicou que no encontro ficou acordado que a categoria terá maior flexibilidade para registro de ocorrência nas delegacias. Segundo ele, essa é uma demanda antiga e que gerava reclamações entre os taxistas vítimas dos crimes.

“Discutimos a vulnerabilidade dos taxistas. Ficou acordado que teremos uma maior flexibilidade nas delegacias, pois demoramos mais de 3 horas para registrar um boletim de ocorrência quando somos vítimas de crimes na cidade”, explicou ele, que disse ainda que a associação solicitou também que a SSP instaurasse uma delegacia especializada para apuração dos casos.

“Esse ponto eles disseram que era mais difícil, mas que vão analisar a possibilidade. Garantiram que irão falar com todas as delegacias para flexibilizar as ocorrências”, completou.

Além do secretário Maurício Teles Barbosa e integrantes da SSP, estiveram presentes no encontro o comandante-geral da Polícia Militar, Anselmo Alves Brandão, o coronel do comando de Policiamento Especializado, Humberto Sturaro, além dos delegados do Departamento de Crime Contra o Patrimônio (DCCP), Maria Selma Lima, e do delegado Bernardino Brito Filho.

“Para a PM, ficou definido que eles irão realizar abordagens para verificar se aqueles condutores nos veículos são realmente os taxistas donos dos veículos e dos alvarás. Pedimos também uma igualdade nas abordagens em todos os bairros, nas saídas de eventos e shoppings. Foi uma reunião importante e eu a pontuo como positiva. O secretário delegou pessoas competentes para fazer esse trabalho de prevenção”, finalizou Denis.

Assaltos

Segundo levantamento feito pela própria AGT, apenas em janeiro e fevereiro deste ano, 88 taxistas já foram assaltados em Salvador. O número é o dobro do registrado nos primeiros 60 dias do ano passado, com 44 assaltos.

Em todo o ano de 2019, foram registrados 412 profissionais assaltados, segundo a AGT. A SSP não tem esse levantamento, já que não especifica se os crimes foram cometidos ou não contra motoristas profissionais.

Com apenas quatro dias no mês de março, seis motoristas de táxi já foram vítima de criminosos enquanto trabalhavam.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier