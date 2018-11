Policlínicas abrirão 220 vagas; salários chegam a R$ 10 mil

As policlínicas das regiões de Vitória da Conquista, Juazeiro, Jacobina e Paulo Afonso irão contratar cerca de 220 profissionais. As oportunidades são para médicos (diversas especialidades), enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos, assistentes administrativos, assessores técnicos e técnicos em radiologia. Os salários chegam a R$ 10 mil. O processo seletivo, cujo edital será lançado nos próximos dias, será feito pela Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico (Cefet). As novas policlínicas serão inauguradas no primeiro semestre de 2019.

Prefeitura de Brumado inscreve até hoje

A Prefeitura de Brumado, no sudoeste baiano, encerra hoje as inscrições para o concurso público com 62 vagas para dois cargos: agente de endemias (12 oportunidades) e cuidador de creche (50). A remuneração inicial é de R$ 1.014 e R$ 1.246,20, respectivamente. Inscrições no site http://www.planejarconcursos.com.br/.

Defensoria Pública da Bahia abre seleção

A Defensoria Pública do Estado da Bahia inicia hoje as inscrições para processo seletivo simplificado com 77 vagas de nível superior e médio. As

As inscrições devem ser feitas no site www.selecao.uneb.br/dpe. A taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 70.