Políticos furam quarentena para ir à festa de aniversário em cidade da Linha Verde

Um grupo de políticos e seus amigos furaram a quarentena, na noite desta terça-feira (26), para realizar uma festa de aniversário em Mata de São João, no Litoral Norte da Bahia. Nos vídeos e fotos que circularam do evento, é possível ver que os participantes não utilizavam máscaras de proteção. A situação revoltou moradores da cidade, que vêm cobrando, através das redes sociais, um posicionamento da prefeitura sobre o caso.

Nas imagens foram identificados os vereadores Agostinho Batista dos Santos Neto, o Bira da Barraca (DEM) e Jair Bispo (PTB). Ironicamente, o vereador Bira da Barraca havia publicado em seu Facebook, no último domingo (24), sobre a necessidade do isolamento social para evitar a disseminação da covid-19.

Pelo menos 10 pessoas estavam na celebração que aconteceu no dia correspondente ao feriado de 2 de julho, antecipado pelo governo estadual justamente para aumentar o isolamento social na Bahia.

Moradora da cidade, a professora Ednalva Viana criticou o comportamento dos vereadores. “Fiquei estarrecida com a falta de solidariedade desses legisladores. O prefeito determina e eles não acatam. Parece que são opositores”, comentou ela na página da prefeitura no Facebook.

Em nota de repúdio, o vereador Sérgio Marques Bogoió (PSD) classificou a atitude como ignorante e desrespeitosa. Segundo o edil, na comemoração participaram pessoas de famílias diferentes, que moram em ruas e localidades distintas.

“Não houve preocupação sequer com as próprias famílias, nem com ninguém a não ser o próprio umbigo e a necessidade “urgente” de celebrar uma vida enquanto milhões choram a morte de seus entes”, condenou.