Polo Bahia tem retomada parcial e se afasta do fantasma de longa paralisação

A Petrobras recebeu o OK da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) para a retomada de aproximadamente 27% da capacidade de produção no Polo Bahia Terra. O complexo, que envolve 37 áreas produtoras de petróleo em 30 municípios baianos, estava parado desde o início deste ano por questões relacionadas à segurança e o temor era por uma repetição do que aconteceu em Carmópolis, em Sergipe, onde uma parada de seis meses quebrou a economia local.

O processo de retomada da produção já está em curso no campo de Araçás, segundo comunicado da Petrobras no último dia 31, com "a execução dos procedimentos operacionais para o retorno seguro da operação de poços, dutos e estações de tratamento de óleo e compressão de gás natural desse campo".

Embora isso não seja dito oficialmente, internamente na estatal existe uma corrida para a entrega dos documentos relacionados à operação que ainda estão pendentes. Os mais otimistas acreditam até na possibilidade de uma retomada de 100% do Polo Bahia até o final deste mês. Os mais cautelosos lembram que a retomada total vai depender não apenas de a estatal fazer o seu dever de casa, mas também de uma avaliação por parte da ANP. A conferir.

Impacto socioeconômico

O Polo Bahia Terra é fundamental economicamente para uma série de municípios cuja população vive com baixíssima renda e baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Além disso, há um total de 3.778 trabalhadores nas atividades de Extração de Petróleo e Gás Natural e Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural na Bahia, de acordo com dados da de acordo com os dados da RAIS/CAGED (2021).

A maior parte desse contingente está ligada diretamente à produção do Polo Bahia Terra. Esse montante de trabalhadores gera uma renda anual em salários da ordem de R$ 365,8 milhões.

“Não existia a necessidade de parar toda a produção para resolver problemas que poderiam ter sido solucionados enquanto as unidades estivessem em operação”, destaca Deyvid Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), em nota.

Devido aos impactos sociais e econômicos para a região, o dirigente comemora a volta da produção dos campos de petróleo e gás na Bahia. “A Petrobrás é a principal empresa da localidade em se tratando de geração de empregos e da própria economia local. Não olhar atentamente para isso seria um grande problema”, avalia o dirigente.

Radiovaldo Costa, diretor do Sindipetro-BA, concorda. “É muito importante aumentar o investimento, a produção, gerar mais empregos, ampliar a arrecadação de impostos para o município, realizando aquilo que historicamente esses campos vêm fazendo na nossa região, que ainda é muito pobre”, ressalta.