Polo Track: nova configuração do hatch substitui muito bem o Gol

Depois de 42 anos, a Volkswagen deixou de produzir o Gol, modelo que liderou as vendas anuais no país 27 vezes.

No lugar do veterano, a empresa aposta as fichas no Polo em uma configuração especialmente desenvolvida para essa função, a Track.

Rodei nesta semana com o hatchback, que é um produto muito melhor que o Gol. O carro é montado sobre a plataforma MQB, uma das mais modernas da marca, e proporciona uma dirigibilidade muito superior à do Gol.

O Polo também tem mais espaço interno e, por conta da assistência elétrica da direção, é mais leve em manobras de baixa velocidade.

A segurança é superior, tanto pela estrutura, quanto pelos dois airbags extras em relação ao Gol.

O hatchback conta com quatro airbags e o rádio é opcional As lanternas traseiras são escurecidas e o bagageiro leva 300 litros

O Polo Track custa R$ 79.090 e, por esse valor, a Volks entrega transmissão manual de cinco velocidades e motor 1 litro aspirado que desenvolve até 84 cv de potência e 10,3 kgfm de torque.

A VW promete um bom consumo para o Track: 13,5 km/l na cidade e 15 km/l na estrada, ambos com gasolina.

Os únicos opcionais são a pintura metálica (R$ 1.650) e um rádio, que agrega teclas no volante (R$ 900).

MERCADO DE HATCHES

No acumulado deste ano, contabilizando os emplacamentos até 15 de fevereiro, o Chevrolet Onix lidera entre os hatches compactos com 10.820 unidades.

Na sequência, aparecem Fiat Argo (6.870), Hyundai HB20 (6.494) e VW Gol (4.085) - ainda existem unidades produzidas em 2022 em estoque.

O Polo somou, no mesmo período, 3.633 licenciamentos e, se conseguir absorver os consumidores do Gol, poderá disputar as primeiras posições.

HB20 VERSÃO COLOMBIANA

Atualizado no Brasil no segundo semestre do ano passado, o HB20 começou a desembarcar na Colômbia.

Naquele mercado, o veículo produzido no interior de São Paulo é oferecido nas carrocerias hatch e sedã somente na motorização 1.6 litro aspirado, diferente das unidades comercializadas no Brasil, onde a marca coreana optou por apenas 1 litro, turbo e aspirado.

A Hyundai começou exportar o HB20 produzido no Brasil

De acordo com a empresa, o 1.6 está consagrado no mercado colombiano e melhor adaptado à topografia local. Por aqui, esse propulsor ainda equipa o Creta Action.

Outra diferença é garantia: lá são sete anos, enquanto que no mercado brasileiro são cinco.

NOVA APOSTA CHINESA

A Great Wall Motors foi fundada em 1984, na China. No Brasil, sua atuação começou com a compra de uma fábrica no interior de São Paulo, onde a Mercedes-Benz montava o Classe C e o GLA.

A unidade só deverá produzir veículos da empresa em meados do ano que vem. Até lá, o fabricante, que prefere ser reconhecido pela sigla GWM, irá comercializar veículos importados da matriz.

O primeiro deles será o H6, que pertence à linha de produtos Haval, que será composta de SUVs.

No Autódromo de Interlagos, onde houve uma apresentação para a imprensa, um executivo da GWM fez uma analogia com produtos da Land Rover, que tem linhas como Range Rover e Discovery.

O PRIMEIRO PRODUTO

Recentemente, a GWM fez a nomeação dos concessionários. Na Bahia, o representante será o Grupo MC, originário de Feira de Santana.

A primeira loja será em Salvador, denominada como Morena, designação que o grupo utilizava para uma concessionária Ford.

No entanto, quem quiser reservar um Haval H6 terá que fazer isso via Mercado Livre, pagando um sinal de R$ 9 mil.

A GWM irá estrear no Brasil com um SUV, o Haval H6

Outro porém: o cliente fará isso sem saber o preço do SUV, que só será revelado no próximo mês.

Minha aposta é que custe, inicialmente, R$ 269 mil. Se não gostar do preço, ou mudar de ideia, o consumidor pode solicitar o reembolso.

Se gostar, poderá retirar o veículo em abril em uma concessionária ou esperar a entrega em casa, como o marketplace atua tradicionalmente.

EXPERIÊNCIA COM O H6 GT

O Haval H6 GT tem uma bela carroceria no estilo da moda, SUV coupé. São 4,73 metros de comprimento e 1,94 m de largura.

Porte similar ao do Volvo XC60, por exemplo. As unidades do híbrido plug-in apresentadas tinham bom acabamento, mas a frustração foi com a pequena possibilidade de experiência dinâmica, apenas três voltas no circuito de Interlagos.

Na versão GT, o veículo rende 393 cv de potência

Resultado, deu para entender apenas que o H6 GT acelera bem, mas falta interatividade para domar seus 393 cv de potência e 77,7 kgfm de torque entregues pelos três propulsores, um a combustão (movido a gasolina) e dois elétricos.

Sobre a economia de combustível que a GMW destaca, com 27 km/l e 170 quilômetros de autonomia em modo elétrico, nada pôde ser aferido.

SETE LUGARES

O Jeep Commander alcançou a marca de 40 mil unidades produzidas na fábrica de Goiana, em Pernambuco.

O veículo é o primeiro modelo de sete lugares da empresa fabricado no país e divide a linha de montagem com a picape Toro, da Fiat, e outros dois modelos da Jeep, Compass e Renegade.