Polônia defende pênalti de Messi, perde jogo, mas avança no saldo

A Polônia sofreu bastante, mas conseguiu avançar às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A vaga veio mais por sorte do que por juízo. A equipe sofreu muita pressão e perdeu da Argentina por 2x0 nesta quarta-feira (30), no estádio 974, mas conseguiu avançar graças ao melhor saldo de gols.

Isso porque os poloneses terminaram a primeira fase com a mesma pontuação do México - que ganhou da Arábia Saudita por 2x1 e também acabou com 4 pontos. Assim, a classificação foi decidida no critério seguinte, de saldo de gols. E, com saldo de 0, contra -1 dos mexicanos, os poloneses levaram a vaga. A seleção enfrentará a França, no domingo (4), às 12h, no estádio Al Thumama.

Já a Argentina, que chegou a correr o risco de ser eliminada de forma antecipada, conseguiu avançar na primeira colocação, com seis pontos. Assim, a equipe enfrentará a Austrália no próximo sábado (3), às 16h, no Ahmed bin Ali.

O jogo

A Polônia começou o jogo querendo o gol. Teve a primeira chance, quando Lewandowski cruzou rasteiro para Bielik, que chutou na marcação. Mas não demorou para o cenário mudar. A Argentina tomou gosto pela partida, sob o comando de Lionel Messi.

Em um intervalo de três minutos, o astro mandou dois chutes a gol (ambos defendidos pelo goleiro Szczesny) e ainda serviu para Di María finalizar. Aos 15 minutos, Messi descolou um passe perfeito para Acuña, que mandou por cima do gol. Aos 27, o mesmo lateral não marcou por pouco, com um chute cruzado que raspou a trave.

A pressão continuou. Aos 32, Di María ficou muito perto de marcar um gol olímpico - Szczesny salvou de novo. A insistência argentina resultou um pênalti aos 37 minutos, marcado após checagem no vídeo. Messi bateu, mas não marcou: Szczesny voou para o lado esquerdo e espalmou a batida. Coube ao goleiro ainda defender chute de Messi e de Julián Álvarez no fim da etapa inicial.

O ímpeto premiou os argentinos logo no início do segundo tempo. Molina cruzou rasteiro para dentro da área, Mac Allister bateu de primeira e abriu o placar para os hermanos ainda no primeiro minuto da etapa final.

Glik chegou perto de empatar para a Polônia aos 4, mas a Argentina logo voltou a fazer pressão. Messi e Mac Allister tiveram boas oportunidades de ampliar em um intervalo de oito minutos. Aos 22, o segundo gol dos sul-americanos veio: Julián Álvarez recebeu de Enzo Fernández dentro da área, dominou e mandou a bola no ângulo de Szczesny.

O camisa 10 argentino, Julián Álvarez e Lautaro Martínez ficaram bem perto de marcar o terceiro, mas não conseguiram. Sem sofrer o terceiro gol - e com a ajuda do resultado da Arábia Saudita x México -, a Polônia avançou.