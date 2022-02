Polônia se recusa a jogar partida contra a Rússia pelas eliminatórias da Copa

A Federação Polonesa de Futebol informou que a seleção do país não jogará contra a Rússia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A partida estava prevista para acontecer em março. A decisão acontece devido à invasão dos russos à Ucrânia.

A informação de que os atletas não entrarão em campo foi divulgada neste sábado (26), pelo presidente da entidade, Cezary Kulesza. O jogo aconteceria no dia 24 do próximo mês, em Moscou, pelas semifinais da chave na repescagem das eliminatórias europeias. A seleção vencedora enfrentaria Suécia ou a República Tcheca, em 29 de março. O vencedor final conquista uma vaga para a Copa.

Ainda não há informação do que vai ocorrer caso o jogo entre Polônia e Rússia, de fato, não aconteça. Segundo Kulesza, a federação polonesa está conversando com as federações da República Tcheca e da Súecia sobre as partidas dos playoffs.

“À luz da escalada da agressão da Federação Russa contra a Ucrânia, a seleção polonesa não vai jogar uma partida contra a República Russa”, disse Kulesza no Twitter. “Esta é a única decisão certa. Estamos conversando com as federações sueca e tcheca para apresentar uma posição comum à FIFA”, completou.

A Polônia já recebeu mais de 100 mil refugiados da Ucrânia em apenas três dias de guerra. Só neste sábado (26), o país acolheu 9 mil pessoas do país, segundo autoridades locais.