Polvo gigante se agarra a armadilha e assusta pescadores no Canadá; vídeo

Ao puxarem uma armadilha do fundo do mar, pescadores se depararam com algo além da pesca habitual: um polvo vermelho gigantesco. O caso aconteceu no último dia 28 de dezembro no Canadá. O vídeo viralizou na web, com quase 50 milhões de visualizações.

Brooke Sattar, que fez o registro em vídeo, disse ao "Global News" que o polvo se segurou na armadilha de camarões por dois ou três minutos antes de voltar para o fundo do Oceano Pacífico.

"Começamos a puxar a armadilha, que estava muito pesada, então pensamos que estivesse cheia de camarão. A cor do polvo também nos confundiu", contou ela.

O tamanho do animal impressionou os internautas, que o compararam a um Kraken, monstro marinho que ameaçava os navios na mitologia nórdica.