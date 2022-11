Pombo? Entenda como surgiu o apelido do atacante Richarlison

Richarlison foi o grande nome da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. O atacante anotou os dois gols na vitória por 2x0 sobre a Sérvia, com direito a uma pintura, de voleio, no segundo. Para comemorar, o jogador do Tottenham, da Inglaterra, fez a famosa comemoração de 'pombo' no estádio de Lusail. Mas, afinal, como surgiu isso?

O apelido surgiu em setembro de 2018. Na época, a música Dança do Pombo, de MC Faísca e os Perseguidores, viralizou. Richarlison gravou um vídeo fazendo a coreografia, postou nas redes sociais e as visualizações e curtidas explodiram.

Assim, o atacante aproveitou o sucesso e passou a comemorar seus gols pelo Everton, da Inglaterra - seu clube à época - fazendo a dança. Não teve volta. A celebração se tornou a marca registrada do jogador, que inclusive solta um "pruuu". Em suas redes sociais, Richarlison usa sempre um emoj de pombo.