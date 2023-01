Na manhã desta segunda (09), uma ponte que fica sobre o Rio Salgado, na zona rural de Riachão do Jacuípe, no nordeste baiano, despencou no momento em que um caminhão carregado com cereais a atravessava.

O veículo chegou a ficar pendurado sobre o trecho onde a ponte se partiu e a carga de cereais foi espalhada pelas margens do rio.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista e sobre a recuperação do trecho.