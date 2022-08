Ponte Preta x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de vencer o Vasco na Fonte Nova, o Bahia tem pela frente um desafio fora de casa pela Série B do Brasileirão. Nesta quarta-feira (31), o Esquadrão encara a Ponte Preta, pela 27ª rodada do torneio. A partida será disputada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP. O time baiano é o vice-líder do Brasileirão, com 44 pontos. A Macaca luta na parte de baixo da tabela. Ocupa a 12ª posição, com 33 pontos. A seguir, as principais informações da partida.



Transmissão:

Ponte Preta x Bahia terá transmissão ao vivo do Premiere e SporTV. A partida começa às 21h30.

Prováveis escalações:

Ponte Preta: Caíque França, Igor Formiga, Matheus Silva, Guilherme Souza (Fábio Sanches) e Artur; Felipe Amaral, Wallisson (Léo Naldi), Elvis e Fessin; Leandro Barcia e Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos.

Bahia: Danilo Fernandes; Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Luiz Henrique; Patrick, Lucas Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Vitor Jacaré e Matheus Davó. Técnico: Enderson Moreira.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Rafael Traci, auxiliado por Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro (trio de Santa Catarina)

VAR: Adriano Milczvski (PR)