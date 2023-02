Ponto de testagem contra covid-19 é instalado na UPA dos Barris

Como forma de reforçar a rede de assistência contra a covid-19 durante o Carnaval de 2023, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) abriu, na manhã desta sexta-feira (17), um ponto de testagem na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barris. O local funcionará até a próxima terça (21), entre 8h e 20h.

De acordo com Olivette Borba, coordenadora do Laboratório Central do Município, a abertura da estrutura é importante para fazer o monitoramento do coronavírus na capital baiana. “A gente preferiu manter a unidade funcionando, porque está servindo como uma unidade sentinela, para saber se o número de casos tem aumentado. Todas as amostras que fizermos, caso tenham resultado positivo, faremos sequenciamento para verificar se há nova variante circulando. Portanto, é fundamental termos essa unidade ativa”.

Segundo Olivette, nesta época de folia, é comum registro de casos viroses na cidade, cujos sintomas gripais podem ser confundidos, entre Covid, Influenza, ou até outros vírus: “Por isso, temos um médico na unidade que vai auxiliar nisso. Se o teste der positivo e estiver com sintomas fortes, faremos PCR para verificar se há outros vírus, e encaminhar para a UPA para o paciente ser medicado”.

Na manhã de hoje, 11 pessoas já haviam sido atendidas. A capacidade diária será de 300 testes. A turista paulista Thaís Silva, de 35 anos, aguardava para passar pelo procedimento.

Apresentando tosse seca e dor de garganta desde a segunda-feira (13), ela achou importante passar pela avaliação para garantir uma segurança maior também para as pessoas que estão ao seu redor. “Achei que era apenas um resfriado, mas como os sintomas estão durando, decidi vir logo”.

Como funciona o teste

O procedimento é realizado através da coleta da amostra de secreção do nariz do paciente pelo swab (cotonete), com resultado sendo divulgado em até 45 minutos.

As pessoas que apresentarem resultado positivo serão atendidas por um médico na própria unidade, que fará as recomendações clínicas e medidas a serem adotadas no período de isolamento. Se o cidadão apresentar sintomas mais graves da doença será avaliada a necessidade de encaminhamento para UPA ou internamento hospitalar.

Além do ponto de testagem nos Barris, o serviço também pode ser encontrado em todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Prontos Atendimentos (PA’s) durante o Carnaval, serviço este que também já funciona ao longo do ano. Vale salientar que nas unidades de urgência e emergência, o teste só é disponibilizado após avaliação médica no paciente.