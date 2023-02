Ponto de testagem nos Barris reforça ação contra covid-19 no Carnaval de Salvador

Para reforçar a rede de assistência contra a Covid-19 durante o Carnaval de Salvador 2023, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) abrirá um ponto de testagem para detecção da doença na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barris. O local funcionará a partir desta sexta-feira (17) até a próxima terça (21), entre 8h e 20h.

O procedimento será realizado através da coleta da amostra de secreção nasal do paciente pelo swab (cotonete), com resultado sendo divulgado em até 45 minutos. As pessoas que apresentarem resultado positivo serão atendidas por um médico na própria unidade, que fará as recomendações clínicas e medidas a serem adotadas no período de isolamento. Se o cidadão apresentar sintomas mais graves da doença será avaliada a necessidade de encaminhamento para UPA ou internamento hospitalar.

A vice-prefeita e secretária da Saúde, Ana Paula Matos, ressalta a importância de buscar o serviço, sobretudo para quem apresenta sintomas gripais. “Coibir a disseminação do vírus também é uma responsabilidade individual. Por isso, aqueles que estiverem com sintomas gripais devem procurar o serviço e realizar a testagem, além de evitar aglomerações e usar a máscara. Nos casos positivos é importante seguir as orientações médicas para preservar sua saúde e da comunidade. Isso contribuirá também para minimizar uma possível nova onda da doença no pós-carnaval, quando normalmente já surgem casos de viroses. Paralelamente, manter a caderneta de vacinação atualizada é de suma importância para evitar agravos ou proliferação da Covid”, destacou.

Além do ponto de testagem nos Barris, o serviço também pode ser encontrado em todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Prontos Atendimentos (PAs) durante o Carnaval, serviço este que também já funciona ao longo do ano. Nas unidades de urgência e emergência, o teste só é disponibilizado após avaliação médica do paciente.