Pontos de ônibus de Salvador terão novas estruturas

Sempre alvo de vandalismo, os pontos de ônibus de Salvador vão começar a ser trocados neste de início de ano. As estruturas já estão prontas e devem começar a ser instaladas nas próximas semanas, segundo o prefeito Bruno Reis.

O custo é da empresa Eletromídia, que explora a publicidade nos pontos de ônibus e relógios-termômetros da cidade. "A empresa vencedora, Eletromídia, explora a publicidade e a contrapartida é construir os pontos de ônibus. Nós já temos seis para serem instalados nos próximos dias, estamos definindo os locais. Vamos trocar praticamente todos os pontos de ônibus de Salvador", contou o prefeito, nesta sexta-feira (3).

Segundo ele, os pontos que não foram reformados pela empresa também vão receber investimento da prefeitura. A nova estrutura será adequada à cidade. "São pontos de ônibus modernos, que se adéquam às nossas características urbanísticas, que foram aprovados pela Fundação Mário Leal Ferreira".

O prefeito disse ainda que estuda a possibilidade de propôr um projeto de lei para punir o vandalismo às estruturas. "Foi uma das coisas que conversei com Carlos Muniz (presidente da Câmara): precisamos ter uma legislação mais dura para quem cola cartaz nos pontos de ônibus, nos eventos, não só de eventos, mas também de serviços. Estou vendo se é possível multar pelo Whatsapp, com o número que está indicado ali no cartaz".