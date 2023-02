Pontos de ônibus e paradas de táxi de Salvador serão reformados

Os pontos de ônibus de Salvador serão reformados e vão receber novas funções. As estruturas atuais são alvo constante de reclamação dos usuários, porque não protegem nem da chuva e nem do sol. Nesta terça-feira (28), a prefeitura assinou um contrato de concessão para a substituição de 836 abrigos e 200 pontos de táxi, e para a implantação de lixeiras, relógios públicos e bicicletários na cidade.

Prefeito Bruno Reis observa a publicidade em um ponto modelo (Foto: Valter Pontes/ Secom)

Nos novos pontos de ônibus e de táxi haverá informações sobre clima, tempo de espera de coletivos e será possível também recarregar o aparelho celular. A concessão, assinada em janeiro, estabelece que a Eletromidia, apontada pela prefeitura com o maior veículo de mídia Out of Home do Brasil, ficará responsável pela instalação, manutenção e informatização dos equipamentos por um prazo de 20 anos.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) lembrou que a concessão do mobiliário urbano de Salvador estava vencida e afirmou que o objetivo do novo contrato é oferecer conforto, informação e segurança para o cidadão.

“Há uma série de obrigações contratuais, como trocas de lixeiras, pontos de ônibus, de táxis, relógios, etc. Se por um lado a gente consegue arrecadar recursos, por outro vamos melhorar a vida de quem pega transporte público. São novos pontos, que trazem mais conforto, tanto para chuva como para o calor. Vamos melhorar com isso também a vida das pessoas que pegam transporte público”, afirmou.

A licitação foi realizada em 2021, e a Eletromidia desembolsou R$ 187 milhões pelo contrato. “Este foi o maior valor pago no Brasil para concessão de ações em benefício de mobiliários urbanos”, destacou o prefeito.

A empresa está apostando na publicidade para reaver esse investimento, depois que esses equipamentos estiverem instalados. A Mídia Out of Home (OOH) é uma das principais formas de publicidade em locais públicos, de grande circulação e ao ar livre. O diretor de Relações Institucionais da Eletromidia, José Carlos Júnior, explicou que os abrigos terão cobertura, banco, fechamento lateral, vidro com fechamento no fundo, carregador USB e iluminação noturna.

“Segundo nossos cálculos, cada usuário permanece em média 20 minutos sob os abrigos de ônibus. Isso quer dizer que, em um ano, cada cidadão terá passado uma semana em nossos abrigos. Então, a partir do momento em que ele é bem tratado nesses abrigos, sua relação com o sistema de transporte muda”, explicou.

Ele afirmou também que o design dos novos abrigos foi pensado levando em consideração as particularidades e necessidades de Salvador. Os usuários disseram que estão contando com essa mudança. A diarista Elisangela Silva, 44 anos, faz uso do transporte público cinco vezes por semana e contou que passa por alguns sufocos.

“Lá em Pernambués, onde eu moro, os pontos não oferecem abrigo. Quando faz sol a gente tem que ficar atrás de um poste para consegui sombra, e quando chove a gente abre a sombrinha no ponto de ônibus para não se molhar. E essa é a realidade em toda a cidade. Espero que no novo modelo a gente não precise passar isso”, contou.

Já o presidente de Associação Geral dos Taxistas (AGT), Dênis Paim, afirmou que a reforma e instalação de novos pontos de táxi foi uma demanda apresentada pela categoria e discutida com o Município.

“Hoje, a situação está muito precária. Tem pontos sem banheiro, sem abrigo e com problemas de iluminação. Levamos essa demanda para a prefeitura e eles entenderam a nossa necessidade”, afirmou.

A meta é fazer todas as reformas até 2027. Em 2023, as equipes vão instalar 180 abrigos de ônibus, 50 bicicletários, 100 relógios, cinco painéis de mensagens variáveis e 300 lixeiras. A apresentação da nova concessão aconteceu na Barra, em frente a um abrigo modelo já instalado na Avenida Centenário.

Novas bases

Durante o evento, foram apresentadas quatro bases novas de monitoramento para uso da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). O titular da Semob, Fabrizzio Muller, explicou que os veículos vão ajudar no ordenamento dos fluxos. “Eles serão essenciais para a atuação no monitoramento de trânsito e transporte na cidade”, disse.

Já o superintendente da Transalvador, Décio Martins, ressaltou que as bases móveis terão grande importância nas ações do órgão. “Uma será utilizada na Operação Respeite a Vida, que realiza as blitze de alcoolemia na cidade. E a outra atuará em ações educativas, em portas de escolas e operações da Gerência de Trânsito, dando suporte às atividades, monitorando as atividades dos condutores nas ruas de Salvador”, explicou.

Os veículos já estão padronizados e vão atuar em áreas da cidade com fluxo maior de trânsito. A prefeitura destacou também a redução em cerca de 50% o número de acidentes de trânsito nos últimos anos.

O contrato de concessão foi dividido em lotes: