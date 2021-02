Pontos de ônibus muda de lugar no Terminal da Barroquinha na segunda (8)

Uma mudança acontece a partir da segunda-feira (8) no Terminal da Barroquinha. Por conta das obras no local, a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) informou que vai mudar o ponto de ônibus que fica na rotatória perto do fim de linha. A parado agora vai ficar alguns metros à direita, em frente ao módulo policial.

Com isso, o ponto dos táxis também será modificado e vai passar a funcionar no início da Ladeira da Barroquinha. As mudanças são provisórias por conta da realização da requalificação do terminal, com obras realizadas sob a coordenação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). A previsão é de que a intervenção seja concluída ainda neste primeiro semestre.

Segundo a Seinfra, as obras já estão 45% concluídas. As melhorias envolvem a reorganização das paradas de ônibus, nova pavimentação em concreto e iluminação em LED. Além disso, deverá ser implantada uma praça com academia de ginástica, quadra poliesportiva e espaço infantil. O local contará também com ordenamento de ambulantes e paisagismo.

"A requalificação do Terminal da Barroquinha faz parte da iniciativa de revitalização do Centro Histórico. As obras estão em ritmo acelerado e vamos devolver ao cidadão mais um espaço totalmente transformado”, diz o titular da Seinfra, Luiz Carlos de Souza.

As obras de revitalização estão sendo executadas pela Seinfra, com projeto elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF). O investimento para a intervenção foi de cerca de R$5,5 milhões em recursos municipais.