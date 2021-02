Pontos de vacinação para trabalhadores de saúde têm movimento fraco

O movimento de vacinação de trabalhadores de saúde nesta segunda-feira (1º) é considerado fraco pela Prefeitura de Salvador, que montou os pontos para imunização. Até o meio dia de hoje, pouco mais de 2,3 mil trabalhadores foram até os locais para tomar a vacina.

“Apresentamos um movimento intenso no final de semana, mas nesta segunda-feira a procura ainda está bastante tímida. Convocamos todos os trabalhadores que fazem parte da estratégia a procurar os pontos de vacinação até às 17 horas para assegurar a primeira dose do imunizante”, diz Doiane Lemos, subcoordenadora de Imunização.

Os trabalhadores da saúde vinculados às instituições federais, estaduais, municipais e da rede privada (ver lista abaixo), poderão receber a primeira dose da vacina em um dos quatro drive thrus - Arena Fonte Nova, Complexo de Saúde Clementino Fraga (5º Centro), Parque de Exposições e Centro de Convenções - e nos 11 postos de saúde de referência para vacinação.

A lista desses trabalhadores a serem vacinados está disponível no site www.saude.salvador.ba.gov.br/servicos/servicos-online/vacinacao-profissionais/. Quem não estiver com nome na lista não deve ir se vacinar, devendo entrar em contato com o hospital em que trabalha para entender o que aconteceu.

Lista de hospitais ligados à gestão estadual

1. Hospital Ana Nery;

2. Hospital da Mulher;

3. Hospital Geral do Estado (HGE);

4. Hospital Manoel Vitorino;

5. Hospital Geral Ernesto Simões Filho;

6. Hospital Otávio Mangabeira;

7. Maternidade João Batista Caribé;

8. Hospital Eládio Lasserre;

9. Maternidade José Maria de Magalhães Neto;

10. Maternidade Tsylla Balbino;

11. Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA);

12. Hospital Espanhol;

13. Instituto Couto Maia;

14. Hospital Juliano Moreira;

15. Hospital Especializado Mário Leal Ferreira;

16. Maternidade Albert Sabin;

17. Hospital do Subúrbio;

18. Hospital Professor Carvalho Luz

19. Hospital Dois de Julho

20. Hospital Alaíde Costa

21. Hospital Santo Antônio

22. CEDAP – Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa;

23. CEDEBA – Centro de Referência Estadual para Assistência ao Diabetes e Endocrinologia;

24. CEPRED – Centro de Prevenção e Reabilitação da Pessoa com Deficiência;

25. CIATox – Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia;

26. CICAN – Centro Estadual de Oncologia;

27. CREASI – Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde do Idoso

28. Unidade de Emergência Mãe Hilda de Jitolú (Curuzu);

29. Unidade de Emergência Prof. Hosannah de Oliveira (Cajazeiras VIII);

30. Unidade de Emergência Gercino Coelho (Pirajá);

31. Unidade de Pronto Atendimento do Cabula;

32. Unidade de Pronto Atendimento de São Caetano

33. Fundação HEMOBA;

34. Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN

35. Serviço de Verificação de Óbito – SVO

36. Instituto Médico Legal – IML

37. Junta Médica Oficial do Estado da Bahia

38. Junta Médica da Polícia Militar do Estado da Bahia

39. Quadro de saúde do sistema prisional de Salvador

40. Quadro de saúde da Fundação da Criança e do Adolescente – FUNDAC





Lista de unidades ligadas à gestão municipal

1. Hospital Municipal;

2. Hospital Martagão Gesteira;

3. Hospital Santa Izabel;

4. Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES);

5. Maternidade Climério de Oliveira;

6. Hospital Santa Clara;

7. Hospital Salvador

8. Hospital Aristides Maltez

9. Hospital Português

10. Hospital Evangélico

11. Hospital Sagrada Família

12. Hospital de Campanha Itaigara

13. Unidade Básicas de Saúde (UBS)

14. Unidade de Saúde da Família (USF)

15. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

16. Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

17. Pronto Atendimento (PA)

18. Multicentros de Saúde

19. Serviços de Atenção Especializada (SAE) – (Nazaré e Bonfim)

20. Centro Especializado Odontológico (CEO)

21. Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS)

22. Núcleo de Atendimento à Saúde da Família (NASF)





Lista de hospitais da rede privada

1. Hospital Jorge Valente

2. Hospital Cárdio Pulmonar

3. Hospital São Rafael

4. Hospital da Bahia

5. Hospital Teresa de Lisieux

6. Hospital Aliança

Lista das instituições federais

1. Hospital Naval de Salvador;

2. Divisão de Saúde da Base Naval de Aratu;

3. Esquadrão de Saúde da Força Aérea;

4, Hospital Geral do Exército.

Lista de unidades fixas com salas de vacina para Covid-19:

01 – USF Clementino Fraga – Avenida Centenário, sn - Barris

02 - Centro de Saúde Virgílio de Carvalho - Rua Duarte da Costa, sn - Bonfim

03 - USF Vale do Matatu - Rua Édson Saldanha, 843 - Luís Anselmo

04 - USF San Martin III - Avenida General San Martin, sn

05 - USF Itapuã - Rua da Ilha, s/n – Antiga Caixa D’água de itapuã

06 - USF Resgate – Rua Andaraí, s/n - Resgate

07 - USF Cajazeiras V - Estrada Do Matadouro, Rotula De Cajazeiras V, Sn - Cajazeiras

08 - USF Imbuí - Rua Professor Jairo Simões - Imbuí

09 - USF Colina de Periperi - Rua do Ipê, sn - Periperi

10 - CSU Castelo Branco - Rua A, 3ª - Etapa de Castelo Branco