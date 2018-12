Pop, afro e urbano: 16 looks bafônicos e cheios de referências fashion que saíram da passarela

Uma seleção especial feita entre os 63 looks apresentados na passarela do Afro Fashion Day. Dezesseis deles foram eleitos para estampar esta edição dedicada ao evento. Alguns dialogam entre si nas cores ou acessórios. Mas todos trazem ideias atuais e a possibilidade de encarar a rua com a maior facilidade. Eles também combinam bem com o clima de Verão da nossa cidade, na qual o calorzão reina. Frescos e intensos, trazem uma identidade afro cosmopolita. Se jogue nas inspirações e prepare a caça para a sua peça-desejo, aproveitando que são todas marcas baianas.

Creditos: Lucas Assis

Neon

O fluorescente é um dos hits da temporada. Para quem quer apenas pontuar o visu, a dica é investir nos acessórios, como a bolsa verde da Maria Coruja Ateliê e a mochila rosa da marca Ziê, capazes de iluminar qualquer produção. Quem prefere o vermelho tem que ficar de olho nas minibags laterais, também da Ziê.

Créditos: Lucas Assis

De efeito

Looks poderosos para quem gosta de criar impacto onde chega. O primeiro, à direita, é da estilista Mônica Anjos. À esquerda, o amarelo de João Damapeju. Ambos seguem bem esse conceito. Brincos da Sou Diva.

Créditos: Lucas Assis

Roxo

A cor promete alegrar as produções. Em um clima mais étnico, faz um belo par com estampas africanas, como vemos nos look masculinos da Katuka, que ainda ganham a companhia de bons acessórios, como os óculos da Sonbrille e os colares da Ateliê 2. No visu feminino, a estética é mais urbana e a cor poderosa aparece na pochete da Ziê e na camiseta Euzaria.

Créditos: Lucas Assis

Pense rosa

A cor pode pintar qualquer versão. No look estampado do Ateliê Casa Linda, o clima é mais sofisticado, com brincos da marca ByAninha, colares Sou Diva e Ateliê 2. Quem quer lacrar pode investir na mistura do rosa com preto, como mostra a produção do meio, assinada por Fagner Bispo, com brincos Sou Diva. Na versão masculina, o lúdico entra em cena na estampa criada por Adriana Meira.

Créditos: Erik Salles

Conceitual

Uma saia imponente que pode sair da passarela e compor um visu casual. Nesse look, assinado pela marca João Damapeju, a blusa com mangas bufantes vira uma jaqueta bapho e os brincos da Sou Diva não deixam ninguém passar despercebida.

Créditos: Erik Salles

Laranja, sim

Short ou calça? Desde que ganhe um complemento laranja, está valendo qualquer opção, como observamos nos looks de AÉLE Brand, que ganha bolsa Candida Specht e brincos Outerelas e Sou Diva (o laranja).

Créditos: Thiago Borba

Mix autêntico

Quando o sportwear se mistura com o étnico em uma só produção, temos um look original. Esse visu da Black Atitude com pegada urbana ganha componentes afros, como o turbante da Boutique Negralá. Os acessórios Sou Diva complementam com glamour o visual.

Créditos: Erik Salles

Print

Os boys descolados estão arrasando com looks dominados por estampas poderosas. O macacão da grife Meninos Rei segue bem essa tendência.