Pop, feats e rebolado marcam show de Anitta no Festival de Verão

Retornando ao Brasil depois de uma semana de muitos trabalhos fora do país, Anitta chegou à Arena Fonte Nova para ser a única mulher a integrar a grade do primeiro dia do Festival de Verão 2018. Com a agenda apertada, ela desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio, vinda de Nova York, deu um beijo na mãe e no cachorrinho Plínio (um dos cinco que possui) e embarcou novamente. Desta vez, para Salvador.

Já em terras soteropolitanas, antes de botar os pés no palco, a funkeira carioca falou sobre a suposta parceria com Madonna. Um frenesi se instalou nas redes depois que Anitta publicou, em sua conta no Instagram, uma foto ao lado da rainha do pop anteontem. Os rumores é de que Madonna se concentra na produção de um novo álbum – ela vem dando indícios em seu perfil no Instagram – e a brasileira seria uma convidada a integrar uma faixa.

Em relação às especulações, Anitta foi cautelosa: “Não sou de criar expectativas, sou mais de viver o agora, sendo feliz”. Enquanto conversava com a imprensa, os seus fãs esperavam ansiosos para a sua apresentação marcada para as 17h. A cantora foi pontual, para alegria daqueles que se espremiam na grade que dividia os tietes da estrela.

O repertório trouxe os principais sucessos, sobretudo aqueles que lhe fazem alçar voo para o seu sucesso internacional. Downtown, um feat com o colombiano J Balvin, embaixador do reggaeton no mundo, seguindo com Loka, que tem a participação das baianas Simone e Simaria; Você Partiu Meu Coração, com Nego do Borel e Safadão e Tic Nervoso, com o grupo baiano Harmonia.

Aliás, na sua primeira participação no festival, ano passado, Anitta chegou a subir no palco para dançar ao lado de Xanddy, vocalista do grupo. “Como não tem Harmonia este ano, vou aproveitar Natiruts, que é uma banda que eu também curto muito”, disse ela.

A figura de Anitta, sem dúvida, inspira muitas mulheres. E não estamos falando apenas dos seus looks. As amigas tesoureiras Deise Paloma, 27, e Franciele Reis, 23, além de pegarem referências da artista para compor o visual – as duas afirmam que as peças de roupa foram escolhidas inspiradas no clipe Vai Malandra –, acreditam que ela é uma pessoa a se espelhar. “Ela é forte. Sair de onde saiu no subúrbio do Rio para conquistar o mundo não é fácil”, disseram.

