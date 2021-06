Popó confirma luta de boxe com Whindersson: 'Espetáculo de golpes'

O lutador de boxe Acelino Popó Freitas confirmou que vai lutar com o youtuber brasileiro Whindersson Nunes. Ele falou do assunto durante a tranmissão da luta entre Floyd Mayweather e o youtuber Logan Paul.

A data da luta não foi divulgada por Popó, que prometeu uma boa luta, que vai promover o boxe brasileiro.

"A minha luta com o Whindersson Nunes, pode esperar um espetáculo de golpes, coisa linda de se ver. De esquiva, de tudo. E eu vou - eu estou - obrigado a deixar o Whindersson mostrar um pouco do arsenal dele. Eu vou fazer a luta acontecer, para o pessoal saber que a nossa nobre arte vale a pena", disse Popó.

"Eu digo para vocês hoje: quem for assistir a minha luta com o Whindersson vai ser um espetáculo também de boxe, defesa, contragolpe. Quero mostrar para vocês que o Brasil e o brasileiro tem um boxe bonito", acrescentou.

O desafio ao youtuber começou com uma brincadeira, em dezembro, quando Popó soube que Whindersson estava negociando uma luta com Logan. Ele então propôs uma luta entre os dois e Whinderssona aceitou.

"Se você quiser fazer uma luta de verdade, como o outro YouTuber fez na preliminar do Mike, me desafia pô! To há 3 anos parado... Vai que vc consegue acertar nem que seja um jab em mim? Cai p dentro campeão", desafiou o baiano.

Whindersson aceitou. "Eu quero dizer, Popó, que eu aceito e eu já tô com a cara que eu vou ficar. Por que eu tô sempre na frente, eu sou adiantado, tá ligado?".