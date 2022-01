Popó posta foto mostrando como ficaram suas mãos após bater em Whindersson; veja

De acordo com a terceira lei de Newton, toda ação provoca uma reação de igual intensidade. Partindo deste pressuposto da física, é correto dizer que não foi só Whindersson que levou murros de Popó, como ele também cabeceou as mãos do pugilista baiano. E o lutador postou uma foto na tarde desta segunda-feira (31) mostrando que, de fato, elas ficaram acabadas.

"Vejam como estão minhas mãos hoje! Whindersson, você é um guerreiro", tuitou o "Mão de Pedra", mostrando seu instrumento de trabalho vermelho e cheio de calos.

Vejam como estão minhas mãos hoje! ???? @whindersson VOCÊ É UM GUERREIRO! ???????? pic.twitter.com/wr1aXzLgs3 — Acelino Popó Freitas ???? (@popofreitas) January 31, 2022

Mais cedo, o comediante publicou uma outra foto, mostrando o alvo das mãos do baiano. O rosto de Whindersson ficou cheio de machucados e partes inchadas.

Acelino "Popó" Freitas e Whindersson Nunes se enfrentaram no último sábado (29) em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Por ser uma exibição, o resultado final da luta foi o empate. No entanto, o que se viu dentro do ringue foi a vitória do baiano.

Durante oito roudns, Whindersson mostrou valentia com as luvas e se recusou a cair. No entanto, no último assalto, a luta foi interrompida pela arbitragem.

Ao fim da luta, com o empate anunciado, Popó fez um desafio a José Aldo para uma luta de boxe, enquanto Whindersson fez o mesmo com Logan Paul, irmão de Jake Paul.