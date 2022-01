Popó promete luta para valer com Whindersson: 'Não é brincadeira'

Tetracampeão mundial de boxe, Acelino 'Popó' Freitas se prepara para enfrentar o humorista Whindersson Nunes, em um combate marcado para o próximo dia 30, em Santa Catarina, pelo Fight Music Show. Segundo o lutador baiano, nada de brincadeira no ringue: o duelo será para valer.

Em entrevista ao podcast Mundo da Luta, do Canal Combate, Popó garantiu que está levando o desafio a sério. A lenda do boxe também elogiou o profissionalismo de Whindersson.

"Eu não vou lá pra brincar, porque o boxe não é brincadeira. Eu cresci no boxe, luto desde os 13 anos e sempre levei muito a sério. Fui tetracampeão mundial assim, e é assim que vou para essa luta. Claro que eu sei que o Whindersson não é um profissional, mas ele sabe no que entrou, e nos treinos ele tem levado tudo muito a sério. Ele está focado, e isso é muito bom", disse Popó.

"O que eu posso dizer é que eu não vou para essa luta com menos de 70% do meu jogo, de jeito nenhum. Se ele vier com 100%, eu vou com 200%", garantiu.

O lutador também comemorou a regra que permite o nocaute - mas, confiante, revelou que vive um dilema: vencer o mais rápido possível ou arrastar o combate por mais tempo.

"O que eu estou mais feliz é que é permitido o nocaute (risos). Mas é muito difícil agradar o brasileiro. Se eu ganho em dois minutos, vão dizer que eu estraguei o espetáculo. Se eu ganho no sétimo round, eu estarei acabado. Não dá. Vou fazer o meu jogo e pronto".

Popó também comentou sobre uma enquete nas redes sociais, que tenta adivinhar o resultado da luta. Nela, Whindersson aparece com um leve favoritismo: 51%, contra 49% do baiano. "Eu achei engraçado quando vi, mas é isso aí. Faz parte do jogo".

Além de Whindersson x Popó, o Fight Music Show terá a luta entre o medalhista olímpico Esquiva Falcão e Yuri Fernandes, ex-BBB, e a volta de Rogério Minotouro aos ringues, contra Leonardo “Leleco” Guimarães. O comediante Tirullipa será o apresentador, e Wesley Safadão, atração musical.