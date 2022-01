Popó rebate ofensas de Logan Paul e declara guerra: 'Seu otário'

A rixa entre Acelino ‘Popó’ Freitas e o youtuber Logan Paul ganhou mais um capítulo. Após ser ofendido pelo americano - que aceitou lutar contra Whindersson Nunes -, o tetracampeão de boxe não deixou barato e respondeu às provocações nas redes sociais.

"Seu otário, Logan Paul. Meu pupilo vai te pegar. Aceitamos o desafio", escreveu o baiano.

Popó lutou contra Whindersson no último domingo (30), no Fight Music Show, em Balneário Camboriú. Depois da luta, que terminou empatada ao fim de oito rounds, o lutador desafiou José Aldo para um combate. O humorista entrou na onda, e chamou Paul para o ringue.

Nesta segunda-feira (31), uma brincadeira do baiano no Twitter deu gás para o início das provocações. "Será que Logan Paul vai continuar correndo de você?", escreveu Popó para Whindersson. "Popó, seu c..., você bateu em um comediante!", respondeu o youtuber.

"Comédia vai ser o show que Whindersson vai fazer logo após te nocautear", escreveu o tetracampeão. "A primeira coisa que o boxe ensina é respeito! Você só prova que não aprendeu nada. Tá mais para brigador de rua do que um lutador", completou.

Popó ainda postou prints da conversa, e declarou guerra contra Logan Paul. Inclusive, já afirmou que faz questão de estar na equipe de técnicos de Whindersson para o combate.

"É guerra! Logan Paul, o youtuber americano que se diz boxeador, deu às caras. Se manifestou com desrespeito (não aprendeu nada da nobre arte). Aceitou o desafio de Whindersson. Agora, já podemos prever o futuro dele: nocauteado; na lona do ringue. Pra cima dele, Whindersson", publicou.

"Com muita honra Whindersson, vou reforçar sua competente equipe neste confronto épico! Preparar a máquina para nocautear! Nesta guerra, estaremos juntos, do mesmo lado do ringue… E conosco a força e a energia de mais de 200 milhões de brasileiros! Isso é esporte! Isso é o boxe", seguiu.

Durante a luta, Whindersson, que treina boxe há cinco anos, apanhou bastante de Popó. Por pouco, não foi nocauteado no sexto round, quando o árbitro até abriu contagem. Mas o influencer resistiu aos golpes do tetracampeão mundial até o fim. Para coroar a festa no Fight Music Show, a arbitragem deu empate ao fim dos oito rounds, e os dois saíram do confronto com sorriso no rosto.

Já Logan Paul tem três lutas realizadas: duas contra o também youtuber Joe Weller, conhecido como KSI, e outra contra Floyd Mayweather. O primeiro embate foi em 2018 e terminou com empate técnico. Em 2019, veio a revanche, e Logan perdeu.

No ano passado, o americano enfrentou Floyd Mayweather, em um duelo de exibição, que não teve a participação de juízes e nem vencedores. Apesar de ser permitido o nocaute, o confronto acabou empatado após oito rounds pré-estabelecidos.