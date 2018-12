Popó rebate vídeo em que Maguila pede ajuda para deixar clínica

O ex-boxeador Acelino Freitas, o Popó, gravou um vídeo para desmentir a informação de que o também ex-lutador Maguila teria sido abandonado pela família em uma clínica em Itu, interior de São Paulo. Em vídeo que circula nas redes, o próprio Maguila aparece pedindo ajuda para deixar a clínica, onde está internado há oito meses para tratamento contra a demência pugilística (ETC). Popó conta que falou com o colega e o dono da instituição e que a situação narrada é mentira.

"Soltaram um vídeo de Maguila na clínica, falando que a família dele abandonou ele lá há mais de um ano. Isso é mentira, uma pessoa que estava lá internada obrigou Maguila a falar isso. Liguei para Maguila ontem, liguei para a clínica ontem, Maguila está super bem. Falei cinco minutos com ele ontem, falei com dono da clínica, com a esposa dele. Maguila está lá sendo super bem tratado. A esposa dele, a família, estão dando um suporte muito grande", disse, pedindo que as pessoas se certifiquem dos fatos antes de espalhar a notícia.

Na legenda do vídeo, Popó ainda compartilhou uma mensagem recebida pelo dono da clínica em que ele afirma que é apaixonado pelo boxe e que ofereceu o tratamento para Maguila de graça. "Fizeram esta injustiça comigo e com Dona Irani (esposa de Maguila). As pessoas não sabem o que dizem, o que eu e ela fazemos para o Maguila, e escutar que quero me beneficiar... Meu irmão, eu dei o tratamento de graça para o Maguila porque sou apaixonado pelo boxe e Deus tocou no meu coração".

No vídeo de Maguila, ele diz que a instituição e a esposa o proíbem de deixar a clínica. "Tô aqui nessa clínica internado, que a minha mulher me colocou aqui. Eu quero ir embora, mas a clínica não deixa. Estou há um ano e meio aqui. A clínica não quer deixar eu ir embora porque é propaganda para a clínica. Ela não quer deixar eu ir embora. Eu quero uma força de vocês aí, meu povo, para eu ir embora daqui", diz ele.

Irani, esposa do ex-pugilista, afirmou ao GloboEsporte.com que visitou Maguila na sexta e que ele está bem. Ela diz que o ex-lutador não se lembra sequer de ter gravado o vídeo, porque deixou de tomar uma medicação no dia e teria sido manipulado por um ex-interno, que pediu que ele repetisse as palavras. "O cara que fez esse vídeo é um ex-interno da clínica por dependência química. Ele gravou o vídeo antes de receber alta, foi identificado e tentou extorquir o dono da clínica para que o vídeo não fosse postado. Foi uma grande maldade divulgar esta fake news", afirma.

De acordo com a clínica, Maguila tem acompanhamento contínuo. O espaço em que ele está é similar a um sítio, com 36 mi metros quadrados. Ele chegou em uma maca, se alimentando por uma sonda, em situação crítica. Lá, passa por tratamento específico para as lesões sofridas durante a carreira no boxe.