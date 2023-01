População impede demolição de construção irregular na praia da Gamboa

Uma construção irregular na comunidade do Solar do Unhão, na Gamboa, foi alvo de uma operação na manhã deste sábado (21) para demolição. A população, contudo, impediu a ação dos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), acompanhados da Guarda Municipal.

A construção em questão já conta com nove colunas de concreto, que estão na beira da praia. A responsável é uma comerciante que mora na região e iria expandir o restaurante.

A Sedur diz que se trata de uma área pública, com construção sem autorização. Os moradores reclamaram que não houve nenhuma notificação. Diante dos protestos, a equipe da prefeitura foi embora, mas uma nova data será marcada para a demolição.

Gilsana Lopes, responsável pela obra, disse à TV Bahia que é dona de um restaurante na área e o novo espaço seria um deck. Ela admitiu que não tinha nenhum tipo de autorização para construir.

"A gente tem um restaurante que fica um pouco mais acima, mas o movimento maior fica aqui embaixo. Mas quando comprei o casarão comecei a juntar, com meu marido pescando, para poder montar essa estrutura, que era construir essa estrutura, que era só levantar os pilares, fazer uma laje, para botar as mesas, e depois a gente ia fazer ao redor uma alvenaria de pedra para proteger do mar", contou. "Doi, porque investi e eu pretendia tirar pelo menos o que gastei agora, nesse final de verão, e do nada acordei com essa notícia".

A Sedur lembra que toda obra, particular ou pública, só pode ser iniciada com autorização da prefeitura. A lei determina que obras já iniciadas em áreas públicas ou privadas que oferecem risco de desabamento podem ser demolidas pela prefeitura. A demolição não precisa de notificação, acrescenta.