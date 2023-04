Popular: com o valor do carro mais barato do Brasil é possível comprar três na China

Os automóveis mais baratos do Brasil custam pouco menos de R$ 70 mil. Esse valor equivale a quase 4,5 anos de trabalho para quem ganha um salário mínimo. Em dólar, o preço de um carro de entrada corresponde a US$ 14 mil.

É um montante insuficiente para comprar o zero-quilômetro mais barato à venda nos Estados Unidos, o Nissan Versa. Os norte-americanos podem comprar o sedã por 15.830 dólares (R$ 78.020), valor que não inclui o frete.

E em outros países, é possível comprar algum carro novo com R$ 70 mil? Na Argentina, um dos maiores mercados da América do Sul, não. Por lá, o veículo mais acessível é o Toyota Etios, que é fabricado no interior de São Paulo. Em uma configuração hatchback focada no trabalho, ele é oferecido por 3.776.000 de pesos, o equivalente a R$ 84.582,40.

O Toyota Etios Aibo é produzido no Brasil, mas não é comercializado no país

Na Alemanha, maior mercado automotivo da Europa, o veículo de quatro rodas mais acessível é o Sandero. No continente, o hatch é comercializado pela Dacia, marca que pertence à Renault, e custa para os alemães a partir de 11.300 euros (versão Essential). Dessa forma, é possível comprar pelo equivalente a R$ 61.167 um modelo superior ao Renault Kwid, oferecido por R$ 68.190 no Brasil. No entanto, lá o ar-condicionado é vendido como opcional e custa 800 euros (R$ 4.331).

Para os alemães, o carro novo mais barato é a diesel. Sem ar, o Dacia Sandero custa 11.300 euros

Já no México, o Kwid é o modelo mais barato do mercado. O subcompacto da Renault é produzido no Brasil e custa lá a partir de 230.100 pesos mexicanos (R$ 62.771). Na sequência, o segundo carro mais barato naquele país é fabricado em Minas Gerais, o Fiat Mobi. O subcompacto custa 262.900 pesos mexicanos (R$ 71.719).

Os canadenses podem comprar um Mitsubishi Mirage pelo equivalente a R$ 52.600

Outro mercado importante nas Américas, o Canadá, tem como modelo de entrada um Mitsubishi, o Mirage. O consumidor pode adquirir o carro zero-quilômetro por 14.298 dólares canadenses, que corresponde a R$ 52.600.

Mercado asiático

Na China, a opção mais barata é o subcompacto Hongguang MINI EV. O modelo elétrico produzido pela Wuling, parceira da General Motors. Ele está disponível a partir de 28.800 yuans, o equivalente a R$ 20.635.

O carrinho pesa apenas 665 kg e tem dimensões bem compactas: 2,91 metros de comprimento, 1,49 m de largura, 1,62 m de altura e 1,94 m de entre-eixos. Como comparação, um Fiat Mobi, que é 3,5 vezes mais caro, tem 3,60 m de comprimento, 1,67 m de largura, 1,52 m de altura e 2,30 m de entre-eixos.

O carro chinês mais barato tem 27 cv e 8,6 kgfm. A velocidade máxima é de 85 km/h

Outro mercado que possui veículos com preços atrativos é a Índia. Os indianos tem à disposição o Bajaj Qute, que custa 284 mil rúpias (R$ 17.040). É um modelo que tem dimensões bem reduzidas, com apenas 2,75 m de comprimento - basicamente um quadriciclo. A propulsão é bem modesta: 13,2 cv de potência e 1,92 kgfm de torque. A Honda CG 160, motocicleta mais vendida no Brasil, desenvolve 14,9 cv e 1,40 kgfm de torque.

O indiano Bajaj Qute é basicamente um quadriciclo e custa pouco mais de R$ 17 mil

No Japão, a lista com os modelos mais baratos é dominada pelos key cars. Essa categoria é definida por dois fatores: comprimento, precisam ter menos de 3,40 m, e potência, limitada a até 63 cv. O modelo mais em conta é o Mira e:S, que custa 860.200 ienes (R$ 51.600). Ele é fabricado pela Daihatsu, marca que pertence a Toyota.

A configuração e:S do Daihatsu Mira é o modelo mais barato do mercado japonês

Relação preço x salário

A diferença de R$ 10 mil que o americano paga a mais que um brasileiro para colocar um carro na garagem não pode ser medida de forma simples e linear. O salário mínimo aqui é muito inferior e as formas de pagamentos são distintas. Por lá, prevalece o leasing, uma forma de arrendamento, no Brasil, o financiamento domina. Porém, as taxas de juros altas complicam a aquisição. Para piorar, o consumidor está com dificuldades de acesso ao crédito.

Em mercados como China e Índia, há opções mais acessíveis. Mas os veículos são bem menores. No caso indiano a equação é pior, pois a propulsão é ineficiente.

A alta carga tributária brasileira fica evidente no caso mexicano. Produzido no Paraná, o Kwid é mais barato na Cidade do México do que em Curitiba.