Por 2 a 0, Marrocos supera a Bélgica e assume liderança do grupo F

O Marrocos venceu a Bélgica por 2 a 0, neste domingo, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar 2022. Com um gol de Abdelhamid Sabiri aos 73 minutos e outro de Zakaria Aboukhlal no segundo minuto de acréscimo, os marroquinos assumiram a liderança do grupo F, com quatro pontos.

A vitória do Marrocos é considerada uma das surpresas deste Mundial - a Bélgica, em comparação foi a terceira colocada na Copa de 2018, na Rússia, e foi a responsável pela eliminação do Brasil, nas quartas-de-final.

Com o placar, o grupo F também segue indefinido, com chances para todos as quatro seleções avançarem para a próxima fase. O grupo conta, ainda, com Croácia e Canadá, que disputam ainda neste domingo, a partir das 13h. A Croácia foi a vice-campeã da Copa de 2018, mas ainda não marcou gols em 2022, enquanto o Canadá retornou ao Mundial de futebol masculino pela primeira vez após 36 anos.