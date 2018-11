Por causa de choro, mulher mata o filho de 3 meses na Bahia

Uma mulher de 30 anos foi presa nesta quarta-feira (28) em Vitória da Conquista, Sudoeste da Bahia, por ter matado o próprio filho de 3 meses um dia antes. Segundo a Polícia Civil, que prendeu Graciane Almeida Silva em flagrante, ela disse que “desferiu um tapa no rosto do seu filho porque este estaria chorando demais”.



O bebê morreu por traumatismo craniano. Antes da confissão, a mãe tinha dito que o bebê tinha morrido após atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A polícia informou que durante as investigações descobriu que Graciane apresentava comportamento agressivo com os filhos.



No dia 12 desse mês, inclusive, a criança que faleceu teve um fêmur fraturado por conta de agressões da mãe, segundo informou a polícia. A descoberta das agressões levou a polícia a desconfiar que Graciane tenha matado também um outro filho que é irmão gêmeo do que faleceu nesta terça-feira.



O outro bebê faleceu 6 de novembro de parada cardiorrespiratória, mas devido ao caso do irmão a polícia pedirá a exumação do corpo para ver se ele sofreu violência.