Por causa de Stranger Things, Kate Bush chega ao nº 1 global do Spotify

A dançante Running Up That Hill já era hit em 1985 na voz da cantora britânica Kate Bush, mas, após 37 anos, virou a música mais tocada do mundo depois de integrar uma das cenas mais marcantes na quarta temporada da série Stranger Things (Netflix). A música disparou no Spotify e já é a mais tocada do mundo, segundo o ranking diário divulgado nesta terça-feira (7).

Cena em que Running Up That Hill é tocada na quarta temporada de Stranger Things (divulgação)

Com o retorno da faixa, Bush conquistou ainda, pela primeira vez, um lugar no Top10 das paradas americanas, parecendo na 8ª posição. No Brasil, Running Up That Hill estava até esta terça-feira na 44ª posição.

A faixa tocou no 4º episódio da primeira parta da temporada 4 da série, lançada na sexta-feira (27/5). Running Up That Hill aparece como a música preferida da personagem Max (Sadie Sink).

Veja o clipe de Running Up That Hill:

Maior que Dreams

A presença de músicas antigas nas principais posições das paradas vem se tornando cada vez mais comum com o fenômeno TikTok. O caso recente mais notável é Dreams (1976), do Fleetwood Mac, redescoberta na rede social em 2020. O 1º lugar de Kate Bush indica seu hit chegou ainda mais forte à Geração Z que o do Fleetwood Mac.

Ouça Dreams, do Fleetwood Mac:

Referência para novas cantoras

Kate Bush teve o auge do sucesso entre os anos 80 e o início dos 90. Depois disso, a cantora de voz aguda e estilo teatral lançou só dois álbuns de estúdio, em 2005 e 2011, sem tanto destaque.

Mas a artista de 63 anos se manteve reverenciada e influente. Seu art pop é referência para cantoras atuais como Lorde, Florence and the Machine, Charli XCX, Ellie Goulding e Rosalía.