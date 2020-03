Por causa do coronavírus, NBB decide suspender as suas atividades

Assim como o futebol e o vôlei, o basquete também vai parar no Brasil por causa do novo coronavírus, denominado Covid-19. No domingo (15), a diretoria da Liga Nacional de Basquete (LNB), organizadora do NBB (Novo Basquete Brasil), anunciou que a competição está suspensa por tempo indeterminado.



Na última semana, a liga decidiu realizar as suas partidas sem a presença de público. Esse protocolo durou até este domingo, quando ocorreu o último jogo antes da paralisação - a vitória por 106 a 103 do São Paulo sobre a Unifacisa, em Campina Grande (PB). Os representantes dos 16 clubes participantes do NBB chegaram à conclusão de que a solução de fazer as partidas com portões fechados não é suficiente para ajudar a conter o coronavírus.



"Em nova reunião, foi concluído que a paralisação do campeonato seria o melhor caminho, priorizando a saúde dos atletas, das comissões técnicas, dos árbitros e dos demais envolvidos nas partidas", disse trecho da nota divulgada neste domingo pela liga.



Nesta segunda-feira (16), os clubes se reunirão mais uma vez com o Conselho de Administração da liga para decidir quais serão os próximos passos. Já é certo, porém, que os jogos do NBB não serão retomados até que a pandemia do coronavírus perca força.



A partida entre São Paulo e Unifacisa marcou a abertura da 20ª semana da competição, a antepenúltima da fase de classificação. O time tricolor é o líder em pontos do NBB, com 46. Em aproveitamento, a primeira colocação é do Flamengo, com 87,5% (21 vitórias e três derrotas).