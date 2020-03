Por causa do coronavírus, Paulista e Gauchão são suspensos

O Campeonato Paulista está interrompido por tempo indeterminado a partir de terça-feira (17) por causa da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19. A decisão foi tomada em uma reunião entre a Federação Paulista de Futebol (FPF) e os clubes. O clássico de Campinas (SP) entre Guarani e Ponte Preta, nesta segunda (16), às 20h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com portões fechados, será o último jogo disputado antes da pausa.



Na última sexta-feira (13), a FPF já havia fechado os portões dos estádios na capital para evitar aglomeração de pessoas. Os jogos São Paulo x Santos e Corinthians x Ituano foram disputados sem a presença de torcedores.



Faltam duas rodadas para o final da fase de grupos do Paulistão. Na classificação atual, o Santo André tem a melhor campanha, com 19 pontos. Santos, São Paulo e Bragantino lideram os seus respectivos grupos. O Palmeiras também tem 19 pontos, mas está em segundo lugar de sua chave porque tem uma vitória a menos do que o Santo André.



A próxima rodada seria disputada entre esta sexta e segunda-feira, com destaque para a partida entre Corinthians e Palmeiras, o último clássico desta fase de grupos do Paulistão, na Arena Corinthians, em São Paulo.



No domingo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) havia anunciado a suspensão de todas as competições sob a sua organização. Em relação aos campeonatos regionais, a entidade afirmou que respeita a autonomia das federações estaduais e que, portanto, cada uma delas é livre para decidir o que fazer com seus torneios.



Ainda na última sexta-feira, o Ministério da Saúde recomendara a suspensão, cancelamento ou portões fechados nos eventos esportivos. Além de São Paulo, os estádios não receberam público no final de semana no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Distrito Federal.



Diversos eventos esportivos pelo mundo vêm sendo adiados ou cancelados. A Conmebol anunciou na última quinta-feira que a Copa Libertadores está suspensa. As duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 também foram adiadas.

Gauchão é suspenso por 15 dias

O Campeonato Gaúcho e qualquer outra atividade do futebol no Rio Grande do Sul estão suspensas nos próximos 15 dias. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anunciou a decisão nesta segunda-feira após uma reunião com dirigentes dos clubes na sede da entidade, em Porto Alegre.



"Após uma reunião com membros da primeira divisão e integrantes da Divisão de Acesso, decidimos não apenas suspender o Gauchão, como também toda e qualquer atividade do futebol gaúcho nos próximos 15 dias. As competições que não iniciaram terão o seu começo prorrogado. A partir daí, nos reuniremos novamente e tomaremos uma nova decisão com a ajuda de um infectologista que a Federação está trazendo", relatou o presidente da FGF, Luciano Hocsmann, em entrevista coletiva após a reunião.



A possibilidade de cancelamento do Campeonato Gaúcho é uma hipótese que existe dentro da entidade. "Não se pode descartar isso porque não sabemos como estará a situação nos próximos dias, se melhor ou pior. Não sabemos se teremos datas. Na parte da Divisão de Acesso nós teríamos como agilizar os jogos", ponderou o dirigente.



Hocsmann explicou ainda que não está previsto o pagamento de novas cotas aos clubes que integram a primeira divisão. "Eles têm que entender que não são apenas os clubes que perdem financeiramente, a Federação também é atingida. Tenho certeza de que a CBF ponderou esta questão financeira. Essa é a menor questão em que a gente precisa pensar. Nós temos que agir com responsabilidade e cautela", resumiu.



A realização de treinamentos durante este período de suspensão do Campeonato Gaúcho caberá aos clubes, segundo Hocsmann. "Até estive conversando isso com o presidente do Sindicato dos Atletas porque os treinos são quase como uma situação de jogo, só que sem público. Daí é uma decisão particular de cada equipe, de como irá se organizar em relação a isso", explicou.



A competição para depois da terceira rodada do segundo turno. Internacional e Grêmio lideram suas respectivas chaves e fariam no sábado mais um clássico Gre-Nal em 2020 - o terceiro -, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.