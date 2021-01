Por conta da pandemia, Japão decide cancelar Jogos Olímpicos, diz jornal inglês

Reportagem publicada pelo jornal inglês The Times aponta que o governo do Japão decidiu cancelar a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A Olímpiada, que estava prevista para ocorrer em 2020, foi adiada para 2021. A causa é a pandemia de coronavírus, iniciada no final de 2019.

De acordo com a reportagem do The Times, internamente, no Japão, a decisão já está tomada pelo adiamento. "Ninguém quer dizer isso primeiro, mas o consenso é de que é muito difícil (acontecer). Pessoalmente acho muito difícil acontecer", disse uma fonte do governo japonês ao The Times, em anonimato.

Ainda de acordo com o jornal, o governo do Japão vai trabalhar junto ao Comitê Olímpico Internacional para que os Jogos Olímpicos de 2032 sejam realizados em Tóquios. Os jogos de 2024 estão marcados para Paris, na França, e de 2028 em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O COI ainda não se manifestou sobre o possível adiamento, mas nesta quinta-feira (21), o presidente da entidade falou em entrevista coletiva e mostrou confiança na realização dos jogos.

“Não temos, neste momento, nenhuma razão para acreditar que os Jogos Olímpicos de Tóquio não começarão em 23 de julho no Estádio Olímpico de Tóquio”, disse Bach à Kyodo News, no Japão. “É por isso que não existe um plano B, e é por isso que estamos totalmente comprometidos a tornar estes Jogos seguros e bem-sucedidos” acrescentou.





Com a vacinação ainda em fase inicial em muitos países, e sequer tendo começado em outros, os jogos podem se tornar um grande problema para o país asiático, uma vez que mais de 11 atletas de 204 países do mundo eram esperados para essa edição, prevista para acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto.