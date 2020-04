Por coronavírus, comemoração do Dia do Índio é suspensa na Bahia

As celebrações do Dia do Índio, que seriam realizadas nas comunidades indígenas do extremo sul da Bahia, no domingo (19), estão suspensas. Apesar de não haver registro de índios da região infectados pela Covid-19, a medida visa evitar a disseminação do novo coronavírus. A informação é do G1 Bahia.

Em Santa Cruz Cabrália há oito aldeias indígenas e em Porto Seguro estão localizadas mais 20. Parte do roteiro turístico das duas cidades, a visitação a elas está suspensa há mais de um mês por determinação do governo do estado.

"Normalmente, nesse período, as aldeias já estavam se preparando para se reunir, programar os jogos, as atividades com crianças e saberes dos mais velhos serem compartilhados, e infelizmente, com essa pandemia, tivemos que cancelar este evento importante paro nosso povo", afirmou o cacique Pataxó à reportagem da TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia.