Por dívida, Justiça manda leiloar apartamento de Rafinha, vencedor do BBB 8

Vencedor do Big Brother Brasil 8, Rafael Ribeiro Medeiros de Carvalho, o Rafinha, terá de leiloar seu apartamento. A decisão foi tomada pela Justiça de São Paulo e ocorre em decorrência de uma dívida estimada em R$ 102 mil (valores de outubro de 2017, incluindo juros e correção monetária).

Segundo o Uol, o leilão está previsto para ser finalizado amanhã.

A ação ocorreu após Rafinha, logo após sacar o prêmio de R$ 1 milhão, assinar um contrato onde comprometeu-se a pagar R$ 486 mil por uma casa de 195 metros quadrados em um condomínio no Taquaral, em Campinas (SP). A comissão do corretor seria de R$ 20 mil.

No dia marcado para a assinatura da escritura, no entanto, de acordo com o processo, ele não apareceu. A ação judicial foi movida pelo corretor de imóveis que cobrou a comissão combinada e que, pelo contrato, deveria ser paga mesmo em caso de desistência do negócio.

Rafinha se defendeu no processo afirmando que o negócio não foi realizado em razão de um verdadeiro "jogo de empurra, com respostas evasivas para a entrega da documentação para a conclusão do negócio".