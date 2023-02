Por falta de roupas de cama, hospital em Vitória da Conquista adia cirurgias

Por falta de roupas de cama, o Hospital Afrânio Peixoto, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, teve que adiar a realização de cirurgias eletivas de pacientes internados na unidade.

Uma das prejudicadas foi a irmã da aposentada Edneuza Brito, que sofreu um acidente e fraturou o antebraço. “A minha irmã, desde o dia 27, tava aqui pra fazer a cirurgia, então, foi adiada por causa do problema da roupa”, contou Edneuza.

Responsável pela gestão do Âfranio Peixoto, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) explicou, por meio de nota, que a empresa que prestava o serviço de lavanderia ao hospital descontinuou, de forma unilateral, o serviço antes do término do contrato.

“Prontamente a Secretaria da Saúde do Estado acionou a empresa que havia vencido o processo licitatório, para que assumisse o serviço. Essa mudança gerou uma questão pontual, que já está sendo sanada”, diz a nota.

A Sesab enfatizou que apenas os procedimentos eletivos foram interrompidos. Questionada sobre o número de adiamentos e suas respectivas datas, a secretaria afirmou que não dispõe desses dados.

Caso similar recente

No fim do mês passado, familiares de pacientes do Hospital Regional de Guanambi, no centro-sul baiano e gerido pelo estado, denunciaram uma situação similar: a falta de higiene dos enxovais e a realização de transporte do material por uma ambulância da unidade.

O problema também foi causado pela descontinuação do serviço de lavanderia pela empresa contratada pela Sesab, mas, segundo a secretaria, já foi resolvido.