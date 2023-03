Por falta de salas, alunos fazem revezamento de aulas no sul da Bahia

Alunos do fundamental I do distrito de Barra Grande, em Maraú, no sul da Bahia, estão sem sala de aula devido a uma reforma na escola municipal. E para o início das aulas, na última quarta-feira (8), a gestão municipal preparou um galpão provisório, no entanto, por limitação de espaço, os estudantes precisam fazer revezamento dos dias de aulas.

Pais dos alunos fizeram uma manifestação nesta sexta (10) por conta da falta de estrutura prestada aos estudantes.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a secretária de educação Hozana Soledade informou que a Escola Maria Amélia Genê Pirajá precisou passar por uma reforma de ampliação devido ao aumento no número de alunos matriculados. "Porém, nós tivemos dificuldades já que tem que organizar um processo licitatório para a construção. Então, para 2023, nós organizamos um espaço que seria uma pousada com o total de 10 salas de aula e já estávamos com tudo pronto para atender aos alunos no início do ano letivo, mas fomos surpreendidos, seis dias antes do início, (com a informação) de que o proprietária não poderia mais alugar (o espaço)", declarou.

A titular da pasta disse que, em caráter de urgência, o vice-prefeito de Maraú, José Viana da Silva Neto, conhecido como Neto da Madeireira, cedeu o espaço usado para as aulas em curso. Hozana acrescentou que a gestão municipal já está providenciando a licitação para a construção de uma nova escola no distrito de Barra Grande.

A secretária pediu "um pouco mais de paciência" dos pais e declarou que deve organizar um novo espaço de aulas em um prazo de 15 a 20 dias.